شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التحضير لكأس العالم للأندية.. ويتدرب بالكرة الرسمية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته بدون راحة عقب التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري أمس الجمعة في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السعودية يوم الإثنين المقبل، استعدادا لخوض منافسات مونديال الأندية، حيث ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران من أجل شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الأمس، وأهمها إهدار الفرص السهلة أمام مرمة الخصم.

وشهد المران تدرب الأهلي بالكرة الرسمية التي ستلعب بها منافسات كأس العالم، من أجل التعود على الكرة قبل خوض منافسات المونديال.



التدرب بالكرة الرسمية لمونديال الاندية



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