العلامة الكاملة في الكونفدرالية.. الزمالك يفوز على ساجرادا الأنجولي بصاروخية زيزو (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن الزمالك من تحقيق فوز هام على فريق ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

والتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا على ستاد السلام، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة القارية.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد سيد زيزو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وبهذا الفوز، يحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ساجرادا الأنجولي في المركز الثالث ولديه في رصيده 3 نقاط.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات بالكونفدرالية، حيث فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف، ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة فى الثانية، واختتم انتصاراته أمام ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف بالجولة الثالثة.

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