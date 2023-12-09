الإصابات تقصم ظهر الاتحاد قبل المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار العالم نحو مدينة جدة عروس البحر الأحمر التي تستعد لاحتضان بطولة كأس العالم للأندية بدءا من الثاني عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة سبعة فرق يتقدمها نادي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي والأهلي المصري وليون الفرنسي وأوراوا الياباني ونادي فلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيحتضن استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» واستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة مباريات البطولة، إذ سيخوض ممثل الوطن فريق الاتحاد مواجهته الافتتاحية أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، الثلاثاء المقبل، الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والتي يطمح من خلالها للوصول للدور ربع نهائي ليلاقي بطل أفريقيا النادي الأهلي المصري، فيما ستختتم مباريات البطولة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

العميد يعيد ذكريات 2005

تأتي مشاركة فريق الاتحاد في هذه النسخة من مودنيال كأس العالم للأندية كمشاركة ثانية للفريق بعدما شارك بمونديال 2005 باليابان وحقق المركز الرابع بتخطيه فريق الأهلي المصري في المباراة الأولى قبل أن يودع نصف النهائي على يد ساوباولو البرازيلي بعد مباراة ماراثونية والخسارة بنتيخة 3/2 ، فيما خسر بعدها الاتحاد لقاء البرونزية والمركز الثالث على يد فريق سابريسا الكوستاريكي بذات النتيجة.

ضمك يكشف الحال قبل المونديال

زرعت خسارة الفريق الاتحادي أمام فريق ضمك في الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاثية، المخاوف والقلق في نفوس جماهيره، نتيجة الأداء الباهت للاعبيه والأخطاء العديدة التي وقع فيها اللاعبون خاصة على مستوى خط الدفاع، وتراجع مستوى صمام أمانه وحامي عرينه البرازيلي مارسيلو غروهي.

وعجز الاتحاد عن إنهاء «العقدة» التي عانى منها خلال مواجهاته مع ضمك في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر السنوات الماضية؛ إذ إن العميد لم يحقق أي انتصار على أرض منافسه في 5 مباريات.

الإصابات والإرهاق يزعجان غاياردو

لم تأت المصائب فرادى في الاتحاد وهو يتأهب لمشاركته العالمية بمونديال الأندية، حيث تلقى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو صدمه جديدة بتعرض مدافعه البرازيلي لويس فيليبي لإصابة عضلية ستغيبه عن المودنيال ولمدة ستتجاوز الشهر، مما سيضع غاياردو في مأزق كبير على مستوى خط الظهر أقل خطوط الفريق أداء، على الرغم من عودة المصري أحمد حجازي للمشاركة مع الفريق آسيويا ونظامية مشاركته في المونديال.

بنزيما ورومارينيو يدعمان هجوم العميد

استبشرت جماهير العميد بعودة مهاجم الفريق وقائده الفرنسي كريم بنزيما للتدريبات وجاهزيته لمواجهة أوكلاند سيتي لقيادة هجوم الفريق بجوار المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما تأكدت جاهزية البرازيلي رومارينيو للمشاركة بعد غياب مطول نتيجة الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق دوريا، كما شهدت التدريبات عودة الظهير الأيسر مدالله العليان.

ولم يشارك رومارينيو في مباريات «العميد» منذ أسبوعين لإصابة عضلية، أما العليان فيغيب منذ شهر، بعدما تعرض للإصابة في مباراة أبها بالجولة 13 من الدوري السعودي.

كلنا الإتي.. أغنية الاتحاد في كأس العالم

أطلق نادي الاتحاد أغنية خاصة لمشاركة الفريق الثانية بكأس العالم للأندية التي ستحتضنها مدينة جدة ، كدعم للفريق والجماهير الاتحاد في هذه البطولة العالمية والتي يأمل من خلالها عشاق العميد للظهور بمظهر مشرف والمنافسة على هذه البطولة وتحقيق إنجاز جديد للفريق بعد حصوله على المركز الرابع في أولى مشاركاته بالعام 2005 م.