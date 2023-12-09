شكرا لقرائتكم خبر أنشيلوتي: سأذهب إلى السعودية مشيا على الأقدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، على الإشاعات التي ربطته بالانتقال إلى دوري روشن، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى السعودية مشيا على الأقدام حال تلقيه عرضا بقيمة نصف مليار يورو.

وزعمت تقارير صحفية أن أنشيلوتي ضمن الأسماء المطلوبة للتدريب في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وسئل أنشيلوتي عن إمكانية العمل في السعودية على غرار لاعب الغولف الإسباني جون رام، الذي يقال إنه نال 500 مليون يورو من أجل المشاركة في دوري السوبر العربي للغولف.

وقال أنشيلوتي ساخرا عما إذا كان سيعمل في السعودية «سأذهب إلى المملكة سيرا على الأقدام، إذا حصلت على عرض بقيمة 500 مليون يورو، مثل جون رام».

وأكمل في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية «إذا حصلت على هذا المبلغ، فلن أكون بحاجة إلى رحلة طيران.

أنا أمزح! في النهاية علينا أن نعلم أن كل شخص حر فيما يختاره».

ونفى المدرب الإيطالي تلقيه أي عرض من دوري روشن السعودي مؤكدا «لم يتواصل أي شخص معي حتى الآن».