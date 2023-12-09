قائد الشباب.. أول لاعب يطرد مرتين

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وجاء طرد بانيغا عند الدقيقة 66 بعد تدخل قوي على لاعب الاتفاق، حمدان الشمراني، ليقرر الحكم الأرجنتيني، فيرناندو راباليني، إشهار البطاقة الحمراء في وجه نجم الشباب بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد «VAR».
وبهذا الطرد، يكون بانيغا هو اللاعب الوحيد في دوري روشن السعودي الذي تلقى البطاقة الحمراء مرتين هذا الموسم، بعد أن تم إقصاؤه من مباراة الخليج، في سبتمبر الماضي، والتي انتهت بخسارة الشباب بنتيجة (1-3).
وكانت مباراة الشباب والاتفاق قد انتهت بالتعادل السلبي، ليرفع الفريق الشبابي رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما أصبح رصيد الاتفاق 24 نقطة بالمرتبة الثامنة.
وكان بانيغا قد انضم إلى الشباب في فترة الانتقالات الصيفية عام 2020، عبر صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع إشبيلية الإسباني، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني ينتهي مع الليوث في يونيو 2024.
ودافع اللاعب صاحب الـ35 عاما عن القميص الشبابي في 106 مباريات عبر كل المسابقات، محرزا 22 هدفا، ومانحا 25 تمريرة حاسمة، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، وخاض النجم الأرجنتيني 15 مباراة هذا الموسم مع الشباب بدوري روشن، وسجل هدفين، وصنع مثليهما.
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