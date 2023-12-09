شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يحبط جماهير الطائف بسلبية الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حضور جماهيري كبير ملأ مدرجات مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي والرائد ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفرط الأهلي بهذه النتيجة في تقليص الفارق النقطي بينه وبين الوصيف النصر والذي توسع بعد التعثر إلى 6 نقاط ليصل الأهلي إلى النقطة 31 محتلا المركز الثالث ومتساويا بعدد النقاط مع التعاون الذي ينافسه على المركز.

ويعتبر هذا التعادل هو الثاني على التوالي للأهلي على ملعبه بعد لقاء الشباب والذي انتهى بالنتيجة ذاتها بالتعادل السلبي في الجولةالـ14 وفي الوقت نفسه حافظ الفريق على سجله الخالي من الخسائر على ملعبه في الدوري هذا العالم خلال 9 مواجهات خاضها حتى الآن ولم يخسر في أي منها، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وخرج متعالا في 3 مواجهات كلها انتهت بالتعادل السلبي 0-0 وكانت أمام الاتفاق والشباب وآخرها أمام الرائد.

وقد شهد اللقاء حضورا جماهيرا غفيرا من جانب الأهلي على الرغم من أن اللقاء يلعب في الطائف وليس في جدة مقر الأهلي إلا أنهم غادروا الملعب غير راضين عن النتيجة وتعثر فريقهم بالتعادل وكانوا ينتظرون تحقيق الفوز والنقاط الثلاث إلا أن التعادل كان محبطا.

نقاط من المباراة: