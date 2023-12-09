الأهلي يحبط جماهير الطائف بسلبية الرائد

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وفرط الأهلي بهذه النتيجة في تقليص الفارق النقطي بينه وبين الوصيف النصر والذي توسع بعد التعثر إلى 6 نقاط ليصل الأهلي إلى النقطة 31 محتلا المركز الثالث ومتساويا بعدد النقاط مع التعاون الذي ينافسه على المركز.
ويعتبر هذا التعادل هو الثاني على التوالي للأهلي على ملعبه بعد لقاء الشباب والذي انتهى بالنتيجة ذاتها بالتعادل السلبي في الجولةالـ14 وفي الوقت نفسه حافظ الفريق على سجله الخالي من الخسائر على ملعبه في الدوري هذا العالم خلال 9 مواجهات خاضها حتى الآن ولم يخسر في أي منها، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وخرج متعالا في 3 مواجهات كلها انتهت بالتعادل السلبي 0-0 وكانت أمام الاتفاق والشباب وآخرها أمام الرائد.
وقد شهد اللقاء حضورا جماهيرا غفيرا من جانب الأهلي على الرغم من أن اللقاء يلعب في الطائف وليس في جدة مقر الأهلي إلا أنهم غادروا الملعب غير راضين عن النتيجة وتعثر فريقهم بالتعادل وكانوا ينتظرون تحقيق الفوز والنقاط الثلاث إلا أن التعادل كان محبطا.
نقاط من المباراة:
- أحبط الأهلي جماهيره الغفيرة التي حضرت منذ وقت مبكر واكتظت بها المدرجات.
- كان الأهلي الأفضل طول شوطي اللقاء إلا أن الرائد تمكن من خطف نقطة ثمينة.
- قلة خطورة الأهلي بعد خروج ماكسيمان ودخول المهاجم فارمينيو.
- فرط الأهلي بهذه النتيجة في تقليص الفارق النقطي بينه وبين الوصيف النصر.
- يعتبر هذا التعادل هو الثاني على التوالي للأهلي على ملعبه.
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