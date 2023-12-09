بعد 1200 مباراة.. رونالدو ينافس على الأكثر تسجيلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توهج نجم وقائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مع النصر خلال الموسم الحالي، وتألق في مباراة فريقه أمام الرياض، الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن السعودي.

واستطاع «صاروخ ماديرا» تسجيل هدف الأسبقية عند الدقيقة 31، مستغلا كرة عرضية متقنة من زميله السنغالي ساديو ماني، كما صنع النجم البرتغالي باقتدار هدف النصر الثاني، الذي أحرزه مواطنه أوتافيو عند الدقيقة 45+3.

وخلال 1200 مباراة عبر رحلته مع كرة القدم، هز «الدون» الشباك 868 مرة، وقدم 248 تمريرة حاسمة، وهو رقم يبدو كافيا للغاية ليتم اعتبار النجم البرتغالي أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق عبر تاريخ كرة القدم.

وعزز رونالدو من صدارته للائحة هدافي دوري روشن السعودي، برصيد 16 هدفا، وبإضافة 8 تمريرات حاسمة، فإن نجم العالمي هو الأكثر من حيث الإسهام التهديفي بالبطولة، برصيد 24 مساهمة.

وبلغت حصيلة رونالدو هذا العام 63 إسهاما تهديفيا مع النصر والمنتخب البرتغالي؛ بعد أن خاض حتى الآن 55 مباراة، وهز الشباك 49 مرة، وقدم 14 تمريرة حاسمة، وهو في عامه الـ38.

كما أشعل نجم النصر سباق التنافس للاعبين الأكثر تسجيلا خلال عام 2023، حيث وصل إلى 49 هدفا بالمركز الثاني، بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي، فيما يحتل الصدارة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند برصيد 50 هدفا.

يذكر أن رونالدو انضم إلى النصر نهاية العام الماضي عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، وكانت الصفقة حديث الشارع الرياضي العالمي، وبعدها اتجه العديد من نجوم كرة القدم للعب في دوري روشن السعودي.

كيف وصل رونالدو إلى 1200 مباراة؟