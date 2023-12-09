الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي ينظم ورشة عمل للإسعافات الطبية في الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد كرة القدم بالتعاون مع مركز الفيفا الطبي في دبي، ورشة عمل الإسعافات الطبية في ملاعب كرة القدم، التي أقيمت اليوم السبت، في نادي بلدية دبي بدعم وإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبمشاركة واسعة من الأطقم الطبية العاملة في الأندية والمنتخبات الوطنية الإماراتية.

شهد فعاليات الورشة، رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة الدكتور مصطفى الهاشمي، والمدير الطبي لمركز الفيفا الطبي المتميز في دبي الدكتور مراد الغرايري.

وقدم محاضرات ورشة الإسعافات الطبية المحاضران الدوليان الدكتور بيتر زاندروفسكي، والدكتورة سيليسترا جيرتسيما، وهما من الكوادر الطبية العالمية، وسبق تكليفهما من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإشراف على برنامج الفيفا لطب الطوارئ في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وبناءً على توصية من اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم عقد هذه الورشة سنوياً، على أن تكون قاعدة المشاركين والمحاضرين الدوليين أوسع في المرة المقبلة، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين اتحاد الإمارات لكرة القدم ومركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، ودعم من الاتحاد الدولي للعبة، للارتقاء وتطوير العمل الطبي في الأندية والمنتخبات الوطنية، والاستفادة من الخبرات العلمية للكوادر الطبية المعتمدة دولياً.