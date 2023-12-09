البرتغالي فيرنانديز يغيب عن لقاء اليونايتد أمام ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب البرتغالي، برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد القادم.

ولن يستطيع برونو فرنانديز المشاركة رفقة كتيبة إريك تن هاج في المباراة المرتقبة ضد ليفربول، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

يأتي هذا بعدما حصل برونو فرنانديز على بطاقة صفراء في مباراة اليوم ضد بورنموث، والتي خسرها مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

وحصل البرتغالي على 5 بطاقات صفراء هذا الموسم، مع العلم أن 3 منهم جاءوا في أول خمس مباريات لـ مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، قبل أن يتلقى الرابع خلال مواجهة مانشستر سيتي.

وستكون مباراة الأحد هي الأولى بين الفريقين بعد خسارة مانشستر يونايتد المذلة أمام ليفربول، بسبعة أهداف دون رد على ملعب "الأنفيلد" الموسم الماضي.