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أرسنال يخسر من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق أرسنال من نظيره أستون فيلا بهدف على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الاسبوع السادس عشر من الدوري الانجليزي.

سجل جون ماكجين هدف أستون فيلا في الدقيقة السابعة من بداية المباراة ولم تنجح محاولات ارسنل في العودة إلى المباراة.

بهذه النتيجة فقد أرسنال صدارة لصالح حيث تراجع الجانرز إلى المركز الثاني برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بينما صعد أستون فيلا إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

تشكيل آرسنال اليوم أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، صاليبا، جابرييل، زينشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، كاي هايرتز، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلي، جيسوس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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