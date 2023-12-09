أرسنال يخسر من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق أرسنال من نظيره أستون فيلا بهدف على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الاسبوع السادس عشر من الدوري الانجليزي.

سجل جون ماكجين هدف أستون فيلا في الدقيقة السابعة من بداية المباراة ولم تنجح محاولات ارسنل في العودة إلى المباراة.

بهذه النتيجة فقد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول حيث تراجع الجانرز إلى المركز الثاني برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بينما صعد أستون فيلا إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

تشكيل آرسنال اليوم أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، صاليبا، جابرييل، زينشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، كاي هايرتز، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلي، جيسوس.