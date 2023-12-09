ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط آرسنال.. ليفربول في الصدارة

أكد أرسنال على أحقية ليفربول في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط أمام منافسه أستون فيلا، مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم.

وحقق أستون فيلا الفوز على أرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول صعد إلى صدارة قمة جدول الترتيب في وقت سابق اليوم، بعد حقق الريمونتادا وتفوق على كريستال بالاس، وكان ينتظر مباراة أرسنال لتأكيد صدارته.

وفي السياق ذاته، تلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية بثلاثية من نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الاسبوع.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أرسنال

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الأول من الأسبوع الـ 16 كالآتي..

1- ليفربول – 37 نقطة

2- آرسنال – 36

3- أستون فيلا – 35

4- مانشستر سيتي – 30

5- توتنهام – 27

6- مانشستر يونايتد – 27

7- نيوكاسل يونايتد – 26

8- برايتون – 26

9- وست هام – 24

10- تشيلسي _ 19

11- برينتفورد – 19

12- ولفرهامبتون – 19

13- بورنموث – 19

14- فولهام – 18

15- كريستال بالاس – 16

16- نوتينجهام فورست – 14

17- إيفرتون – 10

18- لوتون تاون – 9

19- بيرنلي – 8

20- شيفيلد يونايتد – 8