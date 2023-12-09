رئيس اهلي جدة يهاجم التحكيم بعد التعادل مع الرائد

هاجم خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة نادي اهلي جدة حكم مباراة فريقه أمام الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين، بمسابقة دوري روشن السعودي.

وتعادل فريق اهلي جدة مع الرائد سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن، والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.

وقال العيسى في تصريحات لصحيفة “سبورت” السعودية: “التحكيم هو الحلقة الأضعف في هذا المشروع”.

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وأشار إلى أن الحكم تسبب في خسارة اهلي جدة لنقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة دوري روشن السعودي بعد التعادل اليوم أمام الرائد”.

وتابع رئيس الاهلي: “الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لنا، وكذلك الوقت المهدر خلال اللقاء”.

واختتم: “المفروض أن هذا لا يحدث، في مسابقة الدوري السعودي من أجل استمرار جمالية المشروع إلى النهاية”.

ويحتل فريق الاهلي المرز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 31 نقطة.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الفيحاء، يوم الخميس المقبل الموافق 14ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.