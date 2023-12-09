تعليق الصحف العالمية على هدف عمر مرموش في بايرن ميونخ

علقت الصحف العالمية على الفوز العريض الذي حققه فريق آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، على حساب بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

واستضاف فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، نظيره بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

وحقق آينتراخت الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث افتتح عمر مرموش الأهداف في الدقيقة 12، وصنع هدفين آخرين.

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وقالت صحيفة “بيلد الألمانية”:”يا لها من صفعة محرجة لـ بايرن، في فرانكفورت خسر حامل اللقب بنتيجة 5-1، وتكبد أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم”.

وتحدثت الصحيفة أن عمر مرموش استغل خطأ ليجعل النتيجة 1-0، وفي الدقيقة 31 قلب الدفاع كيم يرتكب خطأ يخسر الكرة أمام مرموش، وينتهي الأمر بهدف.

بينما قالت صحيفة “دياريو سبورت” الإسبانية، إن بايرن ميونخ خسر أمام آينتراخت، في كابوس المباراة تلقى بايرن انتكاسة رهيبة بنتيجة (5-1)

وكتبت صحيفة “آس الإسبانية”:”إذلال تاريخي لـ بايرن ميونيخ، وتفوق آينتراخت الذي شهد مهرجانًا من الأهداف”.

وتابعت:”عانى البطل من يد صعبة للغاية خلال زيارته لفرانكفورت والتي يمكن أن تساعد ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو”.

وأكدت الصحيفة أن عمر مرموش وضع أصحاب الأرض في المقدمة بعد خطأ فادح من المزراوي في الدقيقة 12، وهو ما وجه الضربة الأولى للبايرن الذي لم يعرف كيفية التعافي.