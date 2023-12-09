جبران يهدر ركلة جزاء ويحرم الوداد من أول أهدافه في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

أهدر يحيى جبران نجم نادي الوداد البيضاوي المغربي، ركلة الجزاء التي حصل عليها في مباراتهم ضد سيمبا التنزاني، والمقامة حاليًا بـ دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الوداد نظيره سيمبا التنزاني حاليًا على استاد مراكش، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وحصل الوداد على ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، والتي تقدم لتسديدها يحيى جبران، قبل أن يتصدى لها أيوب لكرد حارس مرمى سيمبا بنجاح.

وحرم لكرد نادي الوداد من تسجيل أول هدف له في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، بعدما فشل في هز شباك المنافسين في دور المجموعات حتى الآن.

وتلقى الوداد الهزيمة في أول جولتين من دور المجموعات، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية، ويصبح مهددًا بالخروج من دور المجموعات، بعدما حصد وصافة النسخة الماضية من البطولة الأفريقية.

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ويخوض الوداد مباراته بتشكيل يضم كل من..

يوسف المطيع في حراسة المرمى

الدفاع: يحيى عطية الله- جمال حركاس- أمين أبو الفتح- هشام اين بريم

الوسط: يحيى جبران- زكرياء دراوي- حمدو الهوني

الهجوم: بولي جينيور سامبو- منتصر لحتيمي- سيف الدين بوهرة