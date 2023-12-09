برونو فرنانديز يكشف سبب تراجع أداء مانشستر يونايتد

كشف برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، سبب تراجع أداء فريقه أمام بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي جمعتهما على ملعب “الأولد ترافورد”.

وقال برونو فرنانديز في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “المستوى والأداء اليوم كان أقل بكثير من المباريات السابقة، لذلك لم نحصل على نتيجة إيجابية”.

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وتابع قائد اليونايتد: “فريق بورنموث، ضغط علينا كثيرا، وتقدموا إلى الأمام بقوة، والمواجهة لم تكن سهلة”.

وأردف نجم مانستر يونايتد: “في المباراة الأخيرة كان لدينا المزيد من الدخول إلى منطقة الجزاء لتسجيل هدف، لكن اليوم الأداء كان ضعيفًا، نحن نفتقر إلى الثبات وهذا جزء كبير من كرة القدم”.

واختتم: “بورنموث استحق الفوز اليوم، لقد كانوا أكثر حرصًا منا، وكان يجب أن نلعب بشكل أفضل، ونتوقع شدة المباراة، فنحن لسنا ثابتين بدرجة كافية، وإذا كنت تريد أن تكون في المراكز الأولى، عليك أن تظل ثابتًا”.