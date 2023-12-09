إعلامي سعودي يهاجم رونالدو: ممثل فاشل “فيديو”

شن الإعلامي الرياضي السعودي، سطام الثقيل، هجومًا ناريًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، عقب الفوز الساحق على نظيره الرياض في الدوري السعودي.

وتغلب نادي النصر على نظيره الرياض، بنتيجة 4 – 1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، في منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي.

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ونشر الإعلامي الرياضي السعودي، سطام الثقيل، مقطع فيديو لـ رونالدو، عبر حسابه بمنصة إكس، وعلق عليها قائلًا : “ممثل فاشل عند الألم والمشي يكون الحمل على القدم غير المصابة هذا بالعكس، القدم المصابة يتم الضغط عليها هههههههههه”.

سجل أهداف النصر في شباك الرياض كلًا من: تاليسكا “هدفين”، رونالدو “هدف”، أوتافيو “هدف”، فيما جاء هدف الرياض عن طريق اللاعب أنتوني جراي.

وبتلك النتيجة يصل رصيد النصر إلى 37 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يقف رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.