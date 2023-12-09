مانشستر يونايتد يسقط أمام بورنموث بثلاثية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر يونايتد وبورنموث، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 5 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق بورنموث على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف بورنموث الأول، سولانكي في الدقيقة 5 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بورنموث الثاني، فيليب بيلينج في الدقيقة 68 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف بورنموث الثالث، ماركوس سينسي في الدقيقة 73 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع بورنموث رصيده لـ 19 نقطة في المركز الثالث عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 27 نقطة.