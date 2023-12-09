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"من حق الكبير يتدلع".. كيف علق الجمهور على أرقام صلاح القياسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري محمد صلاح هدفا في فوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الممتاز.

وبتسجيل صلاح هذا الهدف، حقق عدد من الأرقام القياسية على مستوى الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول.

ووصل المصري إلى 200 هدف مع الريدز في جميع المسابقات، بالإضافة إلى تسجيله 150 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشادت الجماهير بصلاح على منصة "X" تويتر سابقا، حيث علق أحدهم: "فخر مصر وسفيرها الأول في العالم".

وعلق آخر "الواحد فرحان أنه عاش وشاف نموذج مشرف زي صلاح". وأضاف أحد الجماهير "من حق الكبير يتدلع يا صلاح".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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