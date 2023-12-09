الزمالك يفوز على ساجرادا الأنجولي ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لنادي الزمالك في تحقيق الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من جانب الفريق الأبيض، الذي اكتفى بتسجيل الهدف في الشوط الأول، بينما ظهر المنافس بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني.

أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، من تسديدة قوية، وتراجع بشكل كبير في الشوط الثاني واكتفى بهذا الهدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى تسعة نقاط، في المركز الاول، بينما توقف رصيد ساجرادا عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني.