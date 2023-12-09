"أرقام تاريخية وتهنئة نجوم كرة القدم".. كيف احتفل صلاح برقمه القياسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عاد ليفربول للفوز في مباراة كريستال بالاس بعد ما كان متأخرا بهدف، حيث سجل محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 76 من زمن شوط المباراة الثاني، وأضاف هارفي ايليوت الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وبعد تسجيل صلاح هذا الهدف حقق عدد من الأرقام القياسية، مما دفع رواد التواصل الاجتماعي وأصدقائه، بالإضافة إلى نجوم كرة القدم على الأحتفال به والتعليق على هذه الأرقام التاريخية.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" أبرز ما جاء بعد تحقيق الدولي المصري للأرقام القياسية:

"تاريخي".. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا أمام كريستال بالاس

خامس أسرع لاعب في التاريخ".. محمد صلاح يواصل التألق أمام كريستال

أول تعليق من محمد صلاح عن رقمه القياسي

"دائما فخر لينا".. تريزيجيه يهنئ محمد صلاح بوصوله للهدف 150 (فيديو)

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"الملك المصري".. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح في 4 تغريدات