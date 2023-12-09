بعد انتهاء إيقافهم.. معتمد جمال يكشف مصير فتوح وصبحي والزناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك موقف الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري، عقب انتهاء ايقافهم .

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ساجرادا الأنجولي: "سوف اتواصل مع مجلس الإدارة غدا لمعرفة موقف الثلاثي فتوح والزناري وصبحي بعد انتهاء الإيقاف من التواجد في التدريبات الجماعية".

جدير بالذكر أنا نادي الزمالك حقق الفوز اليوم على نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ورفع رصيده إلى تسعة نقاط في صدارة المجموعة.