"تعلمنا من الأخطاء السابقة".. المثلوثي يتحدث عن الفوز على ساجرادا



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، عقب مباراة ساجرادا الأنجولي، عن سعادته بالفوز في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد السلام.

وقال المثلوثي: "دائما ما ندرس الفرق المنافسة جيدا قبل المباراة وهو ما يساعدنا أن ندافع بشكل جيد أمامهم، ونركز جدا على عدم ارتكاب أخطاء فردية".

وتابع قائلا: "لقد تعلمنا من الأخطاء السابقة، وبالنسبة لنا حصد النقاط والتأهل مبكراً حتى لا ندخل في حسابات معقدة، والهدف الآن تصدر المجموعة".

جدير بالذكر، فاز نادي الزمالك على نظيره ساجرادا الأنجولي بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.