شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب "أحمد كامل" عضوا لمجلس إدارة الكانوى والكياك فى العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم السبت الموافق 9/12/2023، اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للكانوى والكياك ، لانتخاب عضو مجلس إدارة للمنصب الشاغر بمجلس الادارة عن الدورة الانتخابية 2021/2024، ومناقشة جدول الأعمال المعلن .

وقد أقيمت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للكانوى والكياك تحت إشراف قضائي المستشار أحمد إسماعيل عبد السميع، وإشراف اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة أحمد محمد أسعد والدكتور نادرالتطاوي مندوبا للجهة الإدارية.

وقام السادة مندوبو أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على الانتخاب بالاقتراع السرى المباشر، وتم فرز الأصوات بمعرفة اللجنة المشرفة، وأعلن السيد المستشار عن فوز السيد اللواء / أحمد كامل حسن بعضوية مجلس الإدارة الشاغر للاتحاد المصرى للكانوى والكياك، وبالتالى أصبح تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كالتالى:

أيمن أحمـد سيد شويته رئيس الاتحاد

خـالد محمد سمير نائب رئيس الاتحاد

أحمد اسماعيل السيد أمين الصندوق

هيثم محمد ثروت محمد عضو مجلس الإدارة

عمرو فكرى على تمراز عضو مجلس الإدارة

أحمد محمد جمال الدين عضو مجلس الإدارة

أحمـد كامل حســـن عضو مجلس الإدارة

وتمت مناقشة جدول الأعمال وصدقت الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واعتمدت برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامى ووافقت على مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

كما انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصرى للكانوى والكياك لمناقشة التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسى للاتحاد وبعد مناقشة التعديلات وطرح الاقتراحات، وتمت الموافقة بالإجماع على التعديلات من أعضاء الجمعية العمومية.