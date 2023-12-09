شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: إيقاف ثلاثى الزمالك انتهى والونش يتدرب مع الفريق الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، عن توقيع عقود تدريب الفريق قائلاً: "الأمر طبيعي لأن العقد كان يجب توقيعه منذ أول يوم عمل في النادي، والخطوة التي حدثت كانت نوع من الاستقرار في الفريق".

وأضاف جمال، خلال تصريحات فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "فيما يخص الثلاثي الموقوف "أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي" فإن الإيقاف انتهى، وسأتواصل مع الإدارة من أجل حسم موقفهم من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن محمود حمدي الونش سيبدأ التدريب مع الفريق يوم الإثنين المقبل، ولكن بهدوء دون احتكاكات للحصول على إحساس الملعب، قبل أن يشارك في التقسيمة وسيتم تجهيزه عن طريق مباريات ودية.

وأشار إلى أن مصطفى شلبي لاعب الفريق، يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات بعد حوالي 3 أسابيع.

ولفت معتمد جمال إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تصعيد بعض عناصر فريق الشباب 2003 للتدريب مع الفريق الأول بعد متابعتهم في الفترة الماضية.

وأوضح المدير الفني أنه كان من الصعب إراحة أحمد مصطفى "زيزو" مبكراً، خاصة أنه لاعب مهم ولديه خبرات كبيرة ويستطيع توظيف مجهوده على مدار الـ90 دقيقة، وتم استبداله بعدما تعرض للإجهاد.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة واختتم انتصاراته أمام ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف.

بهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ويليه ساجرادا الأنجولى المركز الثالث بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.