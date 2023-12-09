شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال بعد مباراة ساجرادا: لم نضمن التأهل ولا يزال أمامنا 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، أن مباراة ساجرادا الأنجولي اليوم في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كانت صعبة كما توقع.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا هدفنا من المباراة وحصدنا الثلاث نقاط، ما ساعد في وضع الزمالك في المكان الصحيح في مجموعته".

وتابع قائلاً: "الزمالك لم يضمن التأهل ولا يزال أمامنا 9 نقاط متبقية ونتطلع لحصد النقاط التي تؤهلنا وبعدها نركز على موقفنا في المجموعة، ومباراة اليوم كانت صعبة وبذل اللاعبون مجهودات كبيرة في ظل ضغط المباريات".

وأضاف المدير الفني: "حمزة المثلوثي وشيكابالا وأوباما وعمر جابر لم يكونوا جاهزين بنسبة 100% في المباراة، ومعدل الجري في المباراة كان كثيرًا جدًا، وأشكر اللاعبين على المجهود المبذول بتحقيق الفوز في الثلاث مباريات والحفاظ على نظافة الشباك".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.