شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال بعد مباراة ساجرادا: لم نضمن التأهل ولا يزال أمامنا 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا هدفنا من المباراة وحصدنا الثلاث نقاط، ما ساعد في وضع الزمالك في المكان الصحيح في مجموعته".
وأضاف المدير الفني: "حمزة المثلوثي وشيكابالا وأوباما وعمر جابر لم يكونوا جاهزين بنسبة 100% في المباراة، ومعدل الجري في المباراة كان كثيرًا جدًا، وأشكر اللاعبين على المجهود المبذول بتحقيق الفوز في الثلاث مباريات والحفاظ على نظافة الشباك".
وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.
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