شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: الزمالك دائمًا يلعب على البطولات وهذه مكانته الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المثلوثي في تصريحات عقب المباراة: "ندرس الفرق المنافسة بصورة جيدة قبل المباريات وهو ما يساعدنا ندافع بشكل جيد في المباريات، ونركز على عدم ارتكاب أخطاء فردية".

وتابع قائلاً: "تعلمنا من الأخطاء السابقة، والأهم هو حصد النقاط مبكرًا حتى لا ندخل في حسابات معقدة، وهدفنا تصدر المجموعة لأن الزمالك دائماً يلعب على البطولات وهذه مكانته الطبيعية".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.