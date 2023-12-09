ياسر إدريس: نهدى الفوز بالدرع العام لبطولة أفريقيا للسباحة للرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - تربع منتخب مصر للناشئين على عرش القارة السمراء، بعد الفوز بلقب البطولة الأفريقية للسباحة للشباب بموريشيوس 2023، حيث استطاع منتخب مصر للسباحة الفوز بالكأس العام لبطولة أفريقية للسباحة تحت 18 عاما وكأس المركز الأول رجال المركز الثاني سيدات بإجمالي عدد ميداليات 61 ميدالية متنوعة (22 ذهب - 24 فضة - 15 برونز).

وكأس أحسن رقم وكأس أحسن سباح للاعب عبد الله نصر، وكأس أحسن رقم سباحة للاعبة سارة وليد.

وأهدى المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الأفريقى والدولى، ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، كأس البطولة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تقديرا وعرفانا بالإنجازات التى تحققت على يديه، ولاستمرار البناء والتشييد للجمهورية الجديدة من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

وأشار إدريس إلى أن كل قطاعات السباحة المصرية فى جميع محافظات الجمهورية ستكون غدا الأحد فى الصفوف الأولى فى الانتخابات الرئاسية لتقول نعم للسيد الرئيس لقيادة مصر لفترة رئاسية ثانية، لأنه الأحق والأجدر لقيادة بلدنا الغالية مصر.