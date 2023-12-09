شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العوضى: تتويج الأهلى بسوبر اليد يعكس ما يتمتع به الفريق من شخصية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بحصول الفريق الأول لكرة اليد بلقب كأس السوبر على ‏حساب الزمالك، في اللقاء الذي أقيم على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأشاد العوضي بمنظومة الفريق بالكامل سواء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين، مؤكدًا أنهم أبطال ويستحقون التحية على ‏ما قدموه خلال المباراة التي جاءت قوية للغاية، وعكست ما يتمتع به الجميع من شخصية قوية وقدرات فنية عالية.‏

وأشار إلى أن اللاعبين أثبتوا جدارتهم الكبيرة بتمثيل الفريق، بعد أن نجحوا في التغلب على كل المعوقات، وصولًا إلى التتويج ‏ببطولة غالية، تمنح دوافع كبيرة نحو حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.‏

ووجه العوضي الشكر إلى مجلس الإدارة، على دعمه المستمر لكل فرق النادي، وتوفير جميع ‏متطلبات الأجهزة الفنية، مما ساهم في تحقيق العديد من البطولات خلال الموسم الجاري.‏