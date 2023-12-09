شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء اللمسة الأخيرة مع الأهلي قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد جلسات متواصلة مع لاعبيه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الماضية وآخرها مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وينوي كولر تصحيح الأخطاء في اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، وهو ما يتسبب في استمرار إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، واستمرار نزيف النقاط في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويرغب كولر في معالجة الأخطاء التي ظهرت على لاعبيه خاصة في غياب التركيز وفقدان الكرة بشكل غريب، حيث ينوي تخصيص فقرات فنية لمعالجة هذه الأخطاء.

وتعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الجمعة، بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من فوز على ميدياما الغاني وتعادل مع يانج أفريكانز بتنزانيا ومع شباب بلوزداد ببرج العرب .