شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تعود من الإمارات ظهر الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك ظهر غدا الأحد، بعد الخسارة أمام غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/24 فى المواجهة التى أقيمت بينهما فى الفجيرة بالإمارات فى السوبر المحلى وسط حضور جماهيرى بالمجان.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 12/11لصالح الأهلى، وبذلك يعد لقب السوبر المحلى الأول الذى يتوج به الأهلى على مدار تاريخه، حيث سبق وفازالأحمر بفارق هدف وحيد فى ختام الدور الأول بدورى المحترفين مؤخرا.

و سبق وتوج الزمالك باللقب مرتين فى نسختى 2021، 2022، حيث تعد هذه المرة الرابعة فى التاريخ الذى يقام فيها السوبر المحلى.

أدار لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى طاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

ووصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح الخميس، فيما وصلت بعثة فريق الأهلى عصرا، كما يشهد اللقاء حضور مجلس الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين.