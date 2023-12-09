شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك عقب الفوز على ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة من عمر دورى المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 9 نقاط عقب مرور ثلاث جولات والفوز على ساجرادا الأنجولي اليوم.

واصل فريق الزمالك انطلاقته الأفريقية المميزة بالفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف سجله أحمد سيد "زيزو" فى الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف، ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة فى الثانية، واختتم انتصاراته أمام ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف بالجولة الثالثة.

بهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا الأنجولى المركز الثالث بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك .. برصيد 9 نقاط

2- أبو سليم الليبي .. 3 نقاط

3- ساجرادا الأنجولي .. 3 نقاط

4- سوار الغيني .. بدون نقاط