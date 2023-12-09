بطولة الإمارات: العين يفشل في استعادة المركز الثاني

الرياص - اسماء السيد - دبي: فشل العين في استعادة المركز الثاني وابقاء ضغطه على الوصل المتصدر بعد تعادله مع مضيفه اتحاد كلباء 2-2 السبت في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل البارغوياني اليخاندرو كامارا (20) والمغربي سفيان رحيمي (71) هدفي العين، والسلوفيني اندريس فومبيرغار (30) والايطالي دانييل بيسا (38) هدفي الاتحاد كلباء.

عشرة لاعبين

واكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد البرازيلي جوناتان سانتوس من العين (24) والايراني مهدي قائدي من الاتحاد كلباء (45).

وتراجع العين الى المركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن شباب الأهلي الذي صعد الى المركز الثاني بفوزه على الامارات 7-صفر الجمعة، كما فشل في مواصلة الضغط على الوصل المتصدر (24 نقطة).

وبقي اتحاد كلباء تاسعا برصيد 12 نقطة.

الأحبابي

وقال قائد العين بندر الاحبابي "فقدنا نقطتين في مباراة مهمة بسبب عدم استغلال الفرص ولاسيما في الشوط الثاني، لكن الدوري طويل، ولازالت الفرصة سانحة امامنا للتعويض".

وعاد الشارقة الى لغة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 6 مباريات في كافة المسابقات بفوزه الكبير على ضيفه حتا باربعة اهداف للبرازيلي كايو لوكاس (19) والغيني عثمان كامارا (41 و73) وسيباستيان تاليابوي (45) مقابل هدف للكازاخستاني الكسندر ميركل (67).

ركلة جزاء

واهدر جمال معروف ركلة جزاء لحتا (78)، والمالي موسى ماريغا ركلة جزاء للشارقة (90+3).

وفاز خورفكان على ضيفه النصر بثلاثة اهداف للبرازيلي انتونيو جونيور (11) وعمر جمعة (55) والسوداني محود عوض الله (62) مقابل هدف للكولومبي كيفن أغوديلو (37).