بطولة فرنسا: موناكو المنقوص يتقدم الى المركز الثاني موقتًا

الرياص - اسماء السيد - باريس: عاد موناكو المنقوص بفوزٍ ثمين من عقر دار مضيفه رين بعد ان تغلب عليه 2 1 وانتزع المركز الثاني مؤقتًا السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل البرازيلي فاندرسون (51) ويوسف فوفانا (85) هدفي فريق الامارة الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 اثر طرد مسجل هدفه الاول لتلقيه الانذار الثاني، قبل ان يقلّص بنجامان بوريغو النتيجة لرين (90 من ركلة جزاء).

30نقطة

وتقدم موناكو الى المركز الثاني برصيد 30 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة عن نيس الذي يواجه رينس الاحد، ومتخلفًا بفارق 3 نقاط عن باريس سان جرمان الذي يواجه نانت في وقت لاحق.

وعانى موناكو في الآونة الاخيرة من سلسلة نتائج مخيّبة حيث تعادل امام لوهافر 0 0 في المرحلة الثانية عشرة ثمّ خسر امام سان جرمان 2 5 في المرحلة الثالثة عشرة فابتعد بعض الشيء عن دائرة المنافسة، قبل ان يستعيد زخمه بالفوز على مونبلييه 2 0 في المرحلة الماضية.

وبعدما انتهى الشوط الاول بسلبية الاداء والنتيجة، تمكن الضيوف من افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة عندما مرر الاميركي فولارين بالوغون كرة الى فاندرسون الذي تجاوز المدافع جانويل بيلوسيان قبل ان يسددها داخل الشباك (51).

لكنّ فاندرسون طرد بعد تدخله القوي على الكاميروني محمدو ناغيدا قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي حيث نال البطاقة الصفراء الثانية (75).

ورغم النقص العددي، تمكن فريق الامارة من تعزيز تقدمه في الدقيقة 85 بتسديدة لفوفانا بيمناه سكنت مرمى الحارس المخضرم ستيف مانداندا اثر تمريرة حاسمة ثانية من بالوغون.