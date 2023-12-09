أفضل لاعب أفريقي.. إيتو الأكثر تتويجا.. والعرب يحصدون 11 جائزة

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ويتنافس 3 من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية للحصول على الجائزة المرموقة بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة، التي أعلن عنها كاف، الخميس، كلا من المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.
تصويت من 4 جهات
وحسبما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، سيتم تحديد الفائز بالجائزة بعد تصويت من 4 جهات.
الجهة الأولى: هي لجنة خاصة مكونة من لجنة كاف الفنية، والثانية: هي من الإعلاميين، والثالثة: من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة: لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دورالمجموعات من مسابقات الأندية في كاف.
وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994، ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.
أكثر اللاعبين فوزا بالجائزة
ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.
وبينما يتقاسم المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا، الذي فاز بالجائزة مرتين، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين نيلا للوصافة مع الأسطورة الليبيري جورج ويا، بعدما حصلا عليها 4 مرات، فإن نجم منتخب (الأفيال) السابق هو الأكثر فوزا بالمركز الثالث، بعدما حصدها 3 مرات.
ويعتبر المالي فريديريك كانوتيه ورياض محرز والجابوني بيير إيمريك أوباميانج هم الوحيدون الذين فازوا بالجائزة رغم مولدهم في أوروبا وبالتحديد في فرنسا.
وكان كانوتيه وأوباميانج سبق لهما تمثيل منتخب فرنسا للشباب تحت 21 سنة، قبل أن يمثلا بلديهما فيما بعد.
الكاميرون في الصدارة
وتتربع الكاميرون على صدارة قائمة أكثر الدول حصدا لجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما فاز نجومها بالجائزة 11 مرة، متفوقة بفارق كبير على غانا وكوت ديفوار، اللتين تقاسمتا المركز الثاني، بعدما حصل لاعبوهما عليها في 6 مناسبات، ثم تأتي نيجيريا في المركز الثالث بالقائمة برصيد 5 جوائز.
وخلال النسخ السابقة، حصل نجوم الساحرة المستديرة العرب على 11 جائزة، حيث تتواجد المغرب على قمة ترتيب أكثر الدول العربية فوزا بالجائزة، بعدما نالها لاعبوها 4 مرات، بفارق جائزة وحيدة أمام أقرب ملاحقيها مصر والجزائر، في حين حصلت تونس على الجائزة مرة وحيدة.
وتشترك فرق ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين وأولمبيك مارسيليا الفرنسي في صدارة قائمة أكثر الأندية حصولا على جائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصل لاعبو كل ناد من تلك الأندية الثلاثة على 4 جوائز.
5 أندية عربية
ويوجد ضمن تلك القائمة 5 أندية عربية حصل لاعبوها على الجائزة مرة وحيدة، هي الأهلي المصري، وغالي معسكر الجزائري، والفتح الرباطي وشباب المحمدية المغربيين، والترجي التونسي.
وكان النجم المالي الراحل ساليف كيتا هو أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا، فيما يعد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق، الذي يلعب حاليا في صفوف النصر السعودي، هو الفائز الأخير بالجائزة، بعدما حصل عليها العام الماضي.
يذكر أن الجائزة توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ونستعرض في السطور التالية سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب
فرانس فوتبول قبل توقفها أو انتقالها إلى «كاف».
الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول:
- 1970 المالي ساليف كيتا
- 1971 الغاني إبراهيم صنداي
- 1972 الغيني شريف سليمان
- 1973 الكونغولي الديمقراطي بوانجا تشيمان
- 1974 الكونغولي بول موكيلا
- 1975 المغربي أحمد فراس
- 1976 الكاميروني روجيه ميلا
- 1977 التونسي طارق دياب
- 1978 الغاني كريم عبدالرزاق
- 1979 الكاميروني توماس نكونو
- 1980 الكاميروني جان مونجا أونجوان
- 1981 الجزائري لخضر بللومي
- 1982 الكاميروني توماس نكونو
- 1983 المصري محمود الخطيب
- 1984 الكاميروني تيوفيل إيبيجا
- 1985 المغربي محمد التيمومي
- 1986 المغربي بادو الزاكي
- 1987 الجزائري رابح ماجر
- 1988 الزامبي كالوشا بواليا
- 1989 الليبيري جورج ويا
- 1990 الكاميروني روجيه ميلا
- 1991 الغاني عبيدي بيليه
- 1992 الغاني عبيدي بيليه
- 1993 الغاني عبيدي بيليه
- 1994 الليبيري جورج ويا
- 1992 الغاني عبيدي بيليه
- 1993 النيجيري رشيدي يكيني
- 1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي
- 1995 الليبيري جورج ويا
- 1996 النيجيري نوانكو كانو
- 1997 النيجيري فيكتور إكبيبا
- 1998 المغربي مصطفى حجي
- 1999 النيجيري نوانكو كانو
- 2000 الكاميروني باتريك مبوما
- 2001 السنغالي الحاجي ضيوف
- 2002 السنغالي الحاجي ضيوف
- 2003 الكاميروني صامويل إيتو
- 2004 الكاميروني صامويل إيتو
- 2005 الكاميروني صامويل إيتو
- 2006 الإيفواري ديدييه دروجبا
- 2007 المالي فريدريك كانوتيه
- 2008 التوجولي إيمانويل أديبايور
- 2009 الإيفواري ديدييه دروجبا
- 2010 الكاميروني صامويل إيتو
- 2011 الإيفواري يايا توريه
- 2012 الإيفواري يايا توريه
- 2013 الإيفواري يايا توريه
- 2014 الإيفواري يايا توريه
- 2015 الجابوني بيير إيميريك أوباميانج
- 2016 الجزائري رياض محرز
- 2017 المصري محمد صلاح
- 2018 المصري محمد صلاح
- 2019 السنغالي ساديو ماني
- 2022 السنغالي ساديو ماني
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