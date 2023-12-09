شكرا لقرائتكم خبر أفضل لاعب أفريقي.. إيتو الأكثر تتويجا.. والعرب يحصدون 11 جائزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد القارة السمراء للإعلان غدا خلال حفل جوائز الأفضل بمدينة مراكش المغربية، عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

ويتنافس 3 من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية للحصول على الجائزة المرموقة بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة، التي أعلن عنها كاف، الخميس، كلا من المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

تصويت من 4 جهات

وحسبما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، سيتم تحديد الفائز بالجائزة بعد تصويت من 4 جهات.

الجهة الأولى: هي لجنة خاصة مكونة من لجنة كاف الفنية، والثانية: هي من الإعلاميين، والثالثة: من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة: لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دورالمجموعات من مسابقات الأندية في كاف.

وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994، ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

أكثر اللاعبين فوزا بالجائزة

ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.

وبينما يتقاسم المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا، الذي فاز بالجائزة مرتين، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين نيلا للوصافة مع الأسطورة الليبيري جورج ويا، بعدما حصلا عليها 4 مرات، فإن نجم منتخب (الأفيال) السابق هو الأكثر فوزا بالمركز الثالث، بعدما حصدها 3 مرات.

ويعتبر المالي فريديريك كانوتيه ورياض محرز والجابوني بيير إيمريك أوباميانج هم الوحيدون الذين فازوا بالجائزة رغم مولدهم في أوروبا وبالتحديد في فرنسا.

وكان كانوتيه وأوباميانج سبق لهما تمثيل منتخب فرنسا للشباب تحت 21 سنة، قبل أن يمثلا بلديهما فيما بعد.

الكاميرون في الصدارة

وتتربع الكاميرون على صدارة قائمة أكثر الدول حصدا لجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما فاز نجومها بالجائزة 11 مرة، متفوقة بفارق كبير على غانا وكوت ديفوار، اللتين تقاسمتا المركز الثاني، بعدما حصل لاعبوهما عليها في 6 مناسبات، ثم تأتي نيجيريا في المركز الثالث بالقائمة برصيد 5 جوائز.

وخلال النسخ السابقة، حصل نجوم الساحرة المستديرة العرب على 11 جائزة، حيث تتواجد المغرب على قمة ترتيب أكثر الدول العربية فوزا بالجائزة، بعدما نالها لاعبوها 4 مرات، بفارق جائزة وحيدة أمام أقرب ملاحقيها مصر والجزائر، في حين حصلت تونس على الجائزة مرة وحيدة.

وتشترك فرق ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين وأولمبيك مارسيليا الفرنسي في صدارة قائمة أكثر الأندية حصولا على جائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصل لاعبو كل ناد من تلك الأندية الثلاثة على 4 جوائز.

5 أندية عربية

ويوجد ضمن تلك القائمة 5 أندية عربية حصل لاعبوها على الجائزة مرة وحيدة، هي الأهلي المصري، وغالي معسكر الجزائري، والفتح الرباطي وشباب المحمدية المغربيين، والترجي التونسي.

وكان النجم المالي الراحل ساليف كيتا هو أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا، فيما يعد السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق، الذي يلعب حاليا في صفوف النصر السعودي، هو الفائز الأخير بالجائزة، بعدما حصل عليها العام الماضي.

يذكر أن الجائزة توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونستعرض في السطور التالية سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب

فرانس فوتبول قبل توقفها أو انتقالها إلى «كاف».

الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول:

1970 المالي ساليف كيتا

1971 الغاني إبراهيم صنداي

1972 الغيني شريف سليمان

1973 الكونغولي الديمقراطي بوانجا تشيمان

1974 الكونغولي بول موكيلا

1975 المغربي أحمد فراس

1976 الكاميروني روجيه ميلا

1977 التونسي طارق دياب

1978 الغاني كريم عبدالرزاق

1979 الكاميروني توماس نكونو

1980 الكاميروني جان مونجا أونجوان

1981 الجزائري لخضر بللومي

1982 الكاميروني توماس نكونو

1983 المصري محمود الخطيب

1984 الكاميروني تيوفيل إيبيجا

1985 المغربي محمد التيمومي

1986 المغربي بادو الزاكي

1987 الجزائري رابح ماجر

1988 الزامبي كالوشا بواليا

1989 الليبيري جورج ويا

1990 الكاميروني روجيه ميلا

1991 الغاني عبيدي بيليه

1992 الغاني عبيدي بيليه

1993 الغاني عبيدي بيليه

1994 الليبيري جورج ويا

الفائزون بالجائزة من كاف: