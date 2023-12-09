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الامارات | سقوط مؤلم لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق مانشستر يونايتد لخسارة مذلة أمام ضيفه بورنموث صاحب المركز الثالث عشر بثلاثية نظيفة، بعد أن بكر بورنموث بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر مهاجم السابق دومينيك سولانكي، وأضاف الدنماركي فيليب بيلينغ الثاني في الدقيقة 68 قبل أن يوجه الارجنتيني ماركوس سينيسي الضربة لاقاضية للشياطين الحمر بتسجيله الهدف الثالث (73).

وانتكس مانشستر يونايتد مجددا بعدما استعاد نغمة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوزه المستحق على تشلسي 2-1، فمني بخسارته السابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس.

وبات رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ مهددين بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز نيوكاسل على توتنهام الاحد في ختام المرحلة، وجاءت الخسارة الثقيلة لمانشستر يونايتد قبل ثلاثة أيام على استضافتهم لبايرن ميونيخ الالماني في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يحتاجون الى النقاط الثلاث وتعثر كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي في المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى.

كما تنتظر رفاق القائد الدولي البرتغالي برونو فرنانديش رحلة محفوفة بالمخاطر الى ملعب "أنفيلد" لمواجهة ليفربول الأحد المقبل.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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