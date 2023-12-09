الامارات | أول تصريح لمحمد صلاح بعد الوصول إلى الهدف 200 مع ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح الى صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمساهمته في قلب الطاولة على مضيفه كريستال بالاس المنقوص عدديا في آخر ربع ساعة، عندما أدرك له التعادل بهدفه الـ200 ومرر كرة هدف الفوز في 2-1 في الوقت البدل عن ضائع في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي خسر أمام استون فيلا، وقال محمد صلاح بعد تسجيل هدفه الرابع عشر هذا الموسم "الشعور رائع، أنا سعيد لهذا الرقم ولفوزنا في المباراة، أرى عقلية الكفاح حتى النهاية، لدينا فريق جديد الآن، مع ستة أو سبعة لاعبين جدد".

وتحدث محمد صلاح، عن النجم الصاعد وصاحب هدف الفوز إليوت: حيث قال "هو شاب جيد، أحبّ تحفيزه في صالة اللياقة البدنية، يجب أن نقدم لهم النصح، يتعلمون الكثير وهذا جميل يمكننا تحقيق أمور جيدة هذا الموسم".

فيما قال اللاعب إليوت، عن الهداف محمد صلاح: "هدفي اليوم يلخّص ما تعلمته منه. إذا تحدّثت عن تأثيره علي سيعاني الجميع من الملل". ولم يخسر ليفربول سوى مرّة وحيدة في آخر 27 مباراة في الدوري كانت أمام توتنهام 1-2 في سبتمبر، كما لم يخسر على أرض بالاس في عهد مدربه الألماني يورغن كلوب (8 انتصارات في 9 زيارات)، وتعود آخر خسارة له إلى نوفمبر 2014، تحت اشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز.