الامارات | أستون فيلا يسقط أرسنال.. ليفربول ومحمد صلاح في صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق أستون فيلا إسقاط الكبار بفوزه الثمين على ضيفه أرسنال المتصدر السابق ووصيف بطل الموسم الماضي 1-0 على ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام، ويدين أستون فيلا، الساعي الى لقبه الاول منذ عام 1981، بفوزه الى لاعب وسطه الأسكتلندي جون ماكغين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة، ليهدي الفريق الفائز ليفربول هدية ثمينة بعدما استفاد من خسارة أرسنال ليتصدر الدوري الإنجليزي رفقة هدافه محمد صلاح الذي وصل إلى الهدف رقم 200 مع ليفربول.

وكان أستون فيلا أطاح بضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 1-0 في المرحلة الماضية، واضاف مدربه الاسباني أوناي إيمري فريقه السابق أرسنال الذي أقاله في منتصف عام 2019 بعد تردي نتائج فريق شمال لندن، إلى قائمة ضحاياه، وحقق أستون فيلا فوزه الخامس عشر تواليا على أرضه.

وبكر أستون فيلا بالتسجيل إثر مجهود فردي رائع للجامايكي ليون بايلي من منتصف الملعب توغل عقبه داخل المنطقة متلاعبا بالدفاع قبل ان يهيئ الكرة الى ماكغين فاستدار وتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى.

وسجل أرسنال هدفين عبر ساكا (62) والألماني كاي هافيرتس (90+1) لكنهما ألغيا بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد، الأول بداعي التسلل والثاني بداعي خطأ على مارتينيس ولمسة يد على الدولي الألماني.