الامارات | ريال بيتيس يوقف انتصارات ريال مدريد في الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرمل ريال بيتيس ضيفه ريال مدريد عندما أرغمه على التعادل 1-1 السبت على ملعب "بينيتو فيامارين" في اشبيلية في المرحلة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال مدريد في طريقه الى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والخامس في مختلف المسابقات عندما تقدم بهدف نجمه الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 53، لكن إيتور رويبال أدرك التعادل بعد 13 دقيقة.

وانفرد ريال مدريد بالصدارة مؤقتا برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق جيرونا الذي يحل ضيفا على جاره الكاتالوني برشلونة الأحد في قمة المرحلة.

وفرض ريال مدريد أفضليته على مجريات المباراة منذ البداية وكان قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة أولها رأسية صانع ألعابه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش اثر تمريرة من البرازيلي رودريغو مرت بعيدا عن المرمى.

ونجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عندما تبادل بيلينغهام الكرة مع دياس عند حافة المنطقة فمررها الأخير الى الدولي الانكليزي خلف الدفاع داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره وتابعها زاحفة بيمناه بين ساقي الحارس سيلفا (53)، وهو الهدف الثاني عشر لبيلينغهام هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وأدرك ريال بيتيس التعادل بتسديدة قوية رائعة لرويبال من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للونين (67).