أحمد حسن يتحدث عن موقف ثلاثي الزمالك بعد انتهاء الإيقاف

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن أزمة ثلاثي الزمالك" المتمرد" بعد انتهاء إيقافهم وموقف معتمد جمال المدير الفني للزمالك منهم.

وقال حسن، ستكون هناك انفراجة حول مشاركة فتوح وصبحي والزناري ثلاثي الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهاء عقوبتهم في الساعات المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيس بوك على لسان معتمد جمال : إيقاف فتوح وصبحي والزناري انتهى وسأتواصل مع الإدارة من أجل حسم موقفهم من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر 2023، على ستاد الجيش في برج العرب.