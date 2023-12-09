جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 16

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة تسببت في تغيرات بجدول ترتيب الدوري روشن نرصدها لكم في السطور التالية:

أقيمت مباريات الجولة 16 على 3 أيام، شهد اليوم الأول فوز الحزم على الفتح بثنائية، سقوط الاتحاد على يد ضمك بثلاثية في مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل الشباب مع الاتفاق سلبيًا.

وفي اليوم الثاني فاز الهلال على الطائي 2-1، كما فاز التعاون على الفيحاء برباعية مقابل هدف، وفاز الخليج على أبها بثلاثية، ثم حقق النصر فوزًا عريضًا على الرياض برباعية مقابل هدف.

وفي ختام الجولة سقط الأهلي في فخ التعادل على يد الرائد، حقق الوحدة الفوز على الأخدود بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة 16 كالأتي :