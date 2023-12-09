هدافو دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 16

ياسر رشاد - القاهرة - حافظ النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على صدارة لجدول ترتيب هدافو دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مرور الجولة 16 والتي شهدت تسجيله هدفًا وقيادة النصر للفوز على الرياض.

وقاد كريستيانو رونالدو فريق النصر للفوز على الرياض برباعية مقابل هدف والحفاظ على تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي كالأتي :

1 - كريستيانو رونالدو "النصر" برصيد 16 هدفًا

2 - الكسندر ميتروفيتش "الهلال" برصيد 14 أهدافًا

3 – نكودو "ضمك" برصيد 13 هدفًا

الهلال يتصدر الدوري بعد مرور 16 جولة :

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن فريق النصر الوصيف والذي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

اختتمت اليوم منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة تسببت في تغيرات بجدول ترتيب الدوري روشن نرصدها لكم في السطور التالية:

أقيمت مباريات الجولة 16 على 3 أيام، شهد اليوم الأول فوز الحزم على الفتح بثنائية، سقوط الاتحاد على يد ضمك بثلاثية في مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل الشباب مع الاتفاق سلبيًا.

وفي اليوم الثاني فاز الهلال على الطائي 2-1، كما فاز التعاون على الفيحاء برباعية مقابل هدف، وفاز الخليج على أبها بثلاثية، ثم حقق النصر فوزًا عريضًا على الرياض برباعية مقابل هدف.

وفي ختام الجولة سقط الأهلي في فخ التعادل على يد الرائد، حقق الوحدة الفوز على الأخدود بهدفين دون رد.