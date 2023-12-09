مصطفى محمد يسجل هدفًا لنانت في شباك باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - زارد المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نانت، شباك باريس سان جيرمان، حيث سجل هدف التعادل لفريقه في المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وكان برادلي باركولا قد تقدم لباريس سان جيرمان قبل نهاية الشوط الأول وأدرك مصطفى محمد التعادل مع بداية أحداث الشوط الثاني.

ويخوض فريق الكرة الأول بناي باريس سان جيرمان مباراة اليوم أمام نانت متصدرا جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد نانت في المركز التاسع بـ 18 نقطة.

ويدخل فريق نانت الفرنسي مواجهة اليوم المرتقبة أمام الفريق الباريسي بمعنويات عالية بعد الفوز بالجولة الماضية أمام نيس.

واستطاع مصطفى محمد مهاجم نانت احراز 5 أهداف خلال 8 مباريات مشاركة فى مسابقة الدورى الفرنسى منذ انطلاق البطولة بالموسم الحالى.