شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 9 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 9 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلى يبدأ التحضير لكأس العالم للأندية.. ويتدرب بالكرة الرسمية.

الأهلى يبدأ التحضير لكأس العالم للأندية.. ويتدرب بالكرة الرسمية "صور"

استأنف فريق الأهلي تدريباته بدون راحة عقب التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري أمس الجمعة في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

بعثة يد الأهلى تصل القاهرة غداً بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

تعود بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب السوبر المحلى فى الخامسة والربع مساء غدٍ الأحد، بعد الفوز على الغريم التقليدى الزمالك بنتيجة 26/24 فى المواجهة التى أقيمت بينهما فى الفجيرة بالإمارات.

كولر يصحح أخطاء اللمسة الأخيرة مع الأهلي قبل مونديال الأندية

يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد جلسات متواصلة مع لاعبيه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الماضية وآخرها مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ناشئو الأهلي يفوزون على بيراميدز بهدفين فى بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الجمهورية.