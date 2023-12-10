شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نجوم يد الأهلى بعد التتويج بلقب السوبر على حساب الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إبراهيم المصري، كابتن فريق كرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بببطولة السوبر المصري بعد الفوز ‏على الزمالك 26-24، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، مؤكدًا أن الروح القتالية للاعبين وراء التتويج باللقب‎.‎

وقال المصري إن الفريق نجح في حسم اللقب عن جدارة، مؤكدًا أن الفريق كانت لديه رغبة في التتويج بلقب كأس السوبر للمرة ‏الأولى، وإضافة اللقب إلى خزائن النادي‎.‎

وأشار قائد الفريق إلى أن الفوز بلقب البطولة يأتي انعكاسًا لنجاح منظومة اليد في النادي خلال السنوات الماضية، بعد الظهور ‏بشكل جيد في المحافل المحلية والإفريقية والعالمية، من أجل المنافسة على كل البطولات‎.‎

وحرص المصري على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفوز ‏باللقب هو تكليل لجهود ‏الجميع.‏

وعبر محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، عقب الفوز ‏على الزمالك بنتيجة 26-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الفجيرة بالإمارات‎ .‎

وقال إبراهيم: «الفريق تغلب على الزمالك بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني وهو ‏ما أسهم في التتويج باللقب‎».

وأشار محمد إبراهيم إلى أن المباراة كانت قوية وصعبة للغاية، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتتويج ‏باللقب‎.‎

وشدد حارس الفريق على أن الجميع تعاهد على الفوز وحسم اللقب الأول للسوبر المصري في تاريخ النادي، مضيفًا أن الفريق دخل ‏المباراة وهدفه الفوز والتتويج لإسعاد الجماهير.‏

كما أهدى محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، لقب بطولة السوبر المصري التي حققها الفريق على حساب الزمالك إلى جماهير الأهلي التي حرصت على التواجد في صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات، وكل من دعم الفريق من ‏جماهير النادي بشكل عام.‏

وأوضح أن المباراة جاءت عصيبة للغاية، وشهدت متغيرات عديدة بسبب طبيعة المنافسة، وقوة الفريقين، وأن التوفيق كان حليفًا ‏للأهلي، بعد أن قدم الفريق أداءً مميزًا للغاية، استحق عليه التتويج بالبطولة.‏

فيما عبر عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة السوبر المصري على حساب ‏نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأوضح أن الفريق حقق بطولة غالية عن جدارة واستحقاق، بعد أداء قوي للغاية، وأن لقاءات الأهلي والزمالك يصعب ‏التنبؤ بنتيجتها، وتتوقف على العديد من العوامل.‏

وحرص فيصل على إهداء اللقب إلى جماهير الأهلي التي حرصت على دعم الجهاز الفني واللاعبين، وكان لها دور كبير في ‏التتويج باللقب.‏

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كلا من:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - ‏أحمد ‏هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد ‏مجدي - ‏سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف‎‏. ‏

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو ‏لوسيرت ‏مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله ‏حسن إخصائي ‏التدليك‎.‎‏ ‏