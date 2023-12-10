شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يحسم الجدل فى ركلة جزاء الزمالك وطرد لاعب ساجرادا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان ظهر بشخصية متواضعة خلال إدارته لمواجهة الزمالك وساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف ليتربع على قمة مجموعته.

وقال عقل، إن الشخصية المتواضعة التي ظهر عليها الحكم خلال اللقاء أثرت بشكل كبير على القرارات الإدارية والعقوبات الانضباطية، وجاءت أبرز القرارات الجدلية خلال المباراة كالتالي:

في الدقيقة 8 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء للاعب الفريق الضيف فيكتوريانو، ثم تغاضى عن طرد مستحق لنفس اللاعب لتعمده اللعب بقوة زائدة مع عمر جابر في الدقيقة 21، واكتفى فقط بالمخالفة الفنية فقط في قرار يعد الأهم باللقاء.

في الدقيقة 26 أنذر الحكم دونجا للتهور، ثم أنذر المثلوثى للاعتراض في نفس اللعبة، كما أنذر الحكم سلسيو مهاجم الفريق الضيف.

ولم يوفر الحكم الحماية للاعبي الزمالك، كما أنه لم يستطع إيقاف وتهور لاعبى الفريق الضيف واللعب بقوة زائدة.

وقد ظهر المساعدان بيقطة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وأشارا إلى 5 حالات تسلل، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة.

ضم طاقم الحكام الصومالي كلا من: عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، والثنائي سليمان بشير وعلي محمد مهاد مساعدين، وأحمد حسن حكما رابع.