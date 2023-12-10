شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 9 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 9 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تحقيق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولى بهدف دون مقابل فى الجولة الثالثة من الكونفدرالية الأفريقية، محققا العلامة الكاملة فى المجموعة برصيد 9 نقاط، فى الوقت الذى خسر فيه فريق كرة اليد لنادى الزمالك أمام الأهلى 26 / 24 فى سوبر كرة اليد والذى أقيم بدولة الإمارات.

بقذيفة "زيزو" الزمالك يعبر ساجرادا ويحقق العلامة الكاملة في الكونفدرالية

واصل فريق الزمالك انطلاقته الأفريقية المميزة بالفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف سجله أحمد سيد "زيزو" فى الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

عواد: الاستقرار الفنى والإدارى ساعدنا فى تقديم نتائج إيجابية مع الزمالك

أكد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، سعادته بعد الفوز الذى حققه فريقه على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

تحدث معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، عن توقيع عقود تدريب الفريق قائلاً: "الأمر طبيعي لأن العقد كان يجب توقيعه منذ أول يوم عمل في النادي، والخطوة التي حدثت كانت نوع من الاستقرار في الفريق".