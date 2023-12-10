شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح إجازة للمدربين بالرخصتين D36 وD37 أيام الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إخلاء أيام الانتخابات من أي محاضرات لدورات المدربين المقامة بالفيوم حتى يسهل للمدربين المشاركين من محافظات بني سويف والقاهرة والفيوم التوجه لصناديق الانتخابات الرئاسية.

وصرح جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، بأن انطلاق الرخص القادمة بالمنيا والإسماعيلية وبورسعيد والبحيرة والجيزة والقاهرة والشرقية والإسكندرية ستبدأ بعد الانتخابات.

توجه اليوم الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط سابقا، إلى الكويت لتدريس الدورة C للإداريين، وذلك بدعوة من مؤسسة التميز والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

تقام الدورة على مدار أربعة أيام، وتتضمن المحاضرات صفات ومهام القائد، والتنظيمات الرياضية الدولية والمحلية، وإدارة الأزمات في المجال الرياضي، وإدارة المنشآت الرياضية، واتخاذ القرار، وتحليل النظم.

وفي وقت سابق، ثمّن الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين، نجاح الرخصة التدريبية A في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التي تم تشكيلها مؤخرًا، وكذلك اختيارات المديرين الفنيين للأندية هذا الموسم.