شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من سفارة مصر بالجزائر يشهد مران مودرن فيوتشر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص وفد من سفارة مصر بالجزائرعلى التواجد مع بعثة فريق مودرن فيوتشر فور وصولها إلى الجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة غدا الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص وفد سفارة مصر بالجزائر، وفي مقدمتهم المستشار عماد سمير مرقص نائب السفير، على التواجد مع بعثة مودرن فيوتشر في المطار عند الوصول وفي فندق الإقامة وخلال تدريب الفريق من أجل تسهيل كافة الإجراءات وتحركات بعثتنا داخل الجزائر.

كما حرص الوفد على التواجد في التدريب الأساسي للفريق على ملعب 5 جويلية مساء اليوم السبت.

ومثّل الوفد كل من: المستشار عماد سمير مرقص نائب السفير وشريف حمدان ملحق إداري ومالي بالسفارة وتامر عبد الفتاح محمد ملحق إداري ومالي بالسفارة ومحمد هشام إبراهيم سكرتير السفير.