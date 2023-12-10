شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: توسطت من أجل حل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة والمشكلة ستنتهى قريبا والان مع تفاصيل الخبر
وقال المدرب البرتغالي: "العمل في الكرة المصرية ليس بالسهل وصعب للغاية، وهي فترة هامة لدي وكنت أتمنى تقديم أفضل مما قدمته وأتوقع للكرة المصرية التقدم".
وأضاف فينجادا خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت فترة جيدة في الاتحاد المصري وحاولنا تقديم شئ مميز، وأمل أن يصل منتخب مصر بعيدًا في كأس الأمم الأفريقية".
وأضاف نيلو فينجادا: "بالفعل توسطت لدى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل التوصل لحل أزمته مع نادي الزمالك بشأن مستحقاته، وبحكم أنني عملت بالقلعة البيضاء تدخلت لحلها".
وتابع: "الموقف صعب بين الناديين وكان يجب حل الأزمة من قبل، وعدم الوصول إلى هذا الوقت، ولكن أعتقد أن الأزمة سوف تنتهي قريبًا بين الطرفين".
وقال مدرب الزمالك الأسبق: "عندما تحدثت مع إدارة لشبونة أكدوا انفتاحهم على حل المشكلة، والنادي الأبيض قدم عرضا، ولكن لم يتم الرد لرغبتهم في كسب المال وحصد حقوقهم، والطرفان يسعيان للحل".
وأردف فينجادا: "الزمالك لم يطلب مني الوساطة أو أكون المنوط بحل هذه المشكلة، ولكن تصرفي جاء كصديق وكمدرب للفريق في وقت سابق، ودوري الاقتراح على الطرفين".
واختتم: "سمعت بعض الإعلاميين يؤكدوا أن فيتوريا تدخل أيضًا لحل المشكلة، ولكن مدرب منتخب مصر لم يتواصل معي أو يتحدث معي حول هذه الأزمة".
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