شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلى: مواجهات الزمالك صعبة.. وكان لدى ثقة كبيرة فى التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى ديفيد ديفيز، المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، امتنانه لكل من ساهم في فوز الفريق ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس”: "كان لدي ثقة كبيرة في فريقي وفي العمل الجيد الذي يقوم به طاقم العمل، الجميع يؤدي دوره بتفانٍ واحترافية عالية".

وأكد ديفيد أنه عندما يذهب لأي مباراة، خاصة مباراة الزمالك، يكون الأمر دائمًا صعبًا وله خصوصية خاصة أن المنافس التقليدي، موضحا أنه رغم تقارب النتيجة في المباراة، كان يؤمن بفريقه وبقدرته على الفوز في هذه المواجهة.

وتُوج الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 26-24 في المباراة التي أقيمت على صالة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مدينة الفجيرة بالإمارات، وتعد هذه البطولة الثانية التي يحققها الأهلي هذا الموسم، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق.